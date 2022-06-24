3 bin öğrencinin mezuniyet heyecanı

Sinop Üniversitesi 20212022 akademik yılı mezuniyet töreninde, yaklaşık 3 bin öğrenci mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, "Bu akademik yılda MYO’larımızdan 1730, fakülte ve yüksekokullarımızdan 1260 olmak üzere toplamda yaklaşık 3 bin öğrencimiz mezun olma konumundadır" dedi.

Konuşmanın ardından fakülte ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere plaket verildi. Törende sağlık ve eğitim fakülteleri öğrencileri meslek andı da içti. Tören, mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

Törene, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran ile diğer ilgililer ve öğrencilerin aileleri katıldı.

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