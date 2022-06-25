Türkeli Limanı 10 yıllığına kiralandı

Kiralama süresi sona eren Türkeli Liman işletmeciliğinin 10 yıllığına kiralama ihalesi yapıldı.

Mülkiyeti Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ait olan Türkeli Liman işletmeciliğinin ihalesine, ihale şartnamelerine uygun olan ve başvurusu kabul edilen Türkeli Su Ürünleri Kooperatifi katıldı.

İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen ihalede, Türkeli Su Ürünleri Kooperatifi, Türkeli Limanı’nın 10 yıllık kullanım hakkını kazandı. İhalenin ardından İl Müdürlüğü ve Kooperatif yetkililerince limanın 10 yıllık kiralama sözleşmesi imzalandı.

Türkeli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cevat Kaya, “İlçemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Limanımız, ilçe ekonomisine katkılar sağlamaya devam edecek. Önümüzdeki günlerde balıkçılık alanında önemli bir gelişmeyi tam netlik kazandığında sizlerle paylaşacağız” dedi.

Türkeli Su Ürünleri Kooperatifi, yapılan ihale ile üçüncü kez Türkeli Limanı'nı kullanma hakkını elde etmiş oldu.

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