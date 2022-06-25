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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batı Karadeniz’de şiddetli yağışlar bekleniyor

İHA

Batı Karadeniz’de şiddetli yağışlar bekleniyor

Meteorolojiden yapılan uyarıda Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli yağış beklendiği, kuzey ve iç kesimlerde yerel gök gürültülü sağanak yağışların pazar ve pazartesi günlerinde aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son uyarılara göre iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortasından itibaren artmaya başlayacağı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde devam edeceği ön görülen yerel gök gürültülü sağanak yağışların, pazar günü yağışların Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, AmasyaBartın çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı, Sinop’un batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Kastamonu kıyıları, Bartın ve Zonguldak’ta şiddetli, pazartesi günü ise Batı Karadeniz genelinde şiddetli ve yer yer aşırı olması tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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