Sinop'ta hortum kamerada

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Esra AKSU/TÜRKELİ, (Sinop), (DHA) - SİNOP´un Türkeli ilçesinde, Karadeniz kıyısında hortum oluştu. 5 dakika etkili olan hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sinop'ta sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından rüzgar etkisini gösterdi. Türkeli ilçesinde Karadeniz kıyısında ise hortum oluştu. Yaklaşık 5 dakika etkili olan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu. Hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sinop / Türkeli Esra AKSU

2022-06-26 16:34:48



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