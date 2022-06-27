Ayancık’ta dere yatağı seviyesi kritik seviyelere yükseldi

Sinop'ta, BabaçayAyancık arasındaki çay ve dere yataklarında suyun debisi kritik seviyelere yükseldi. Belediye, vatandaşlara "Zorunlu kalmadıkça yolları kullanmayın" anonsu yaptı.

Sinop’un Ayancık ilçesinde BabaçayAyancık arasındaki çay ve dere yatakları kritik seviyelere yükseldi. Ayancık Belediyesi, megafondan vatandaşlara uyarı anonsunda bulundu.

Anonsta, “Yoğun yağıştan kaynaklanan BabaçayAyancık arasındaki çay ve dere yataklarının aşırı yükselmesi nedeniyle vatandaşlarımızın çay ve dere yataklarından uzak durması, zorunda kalmadıkça yolun kullanılmaması yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması önemle duyurulur” ifadeleri kullanıldı.



Ayancık stadı hazırlandı

Öte yandan ilçede güvenli olarak değerlendirilen Ayancık Atatürk Anadolu Lisesi ile İnönü İlkokulu bahçeleri kamu araçları için tahsis edildi. Muhtemel durumlara hazırlık olarak Ayancık Stadı da helikopterler için hazır hale getirildi. Sinop Valiliği koordinasyonunda Ayancık Kaymakamlığı, Ayancık Belediyesi ve tüm kamu kurumlarının teyakkuz halinde beklediği öğrenildi.



Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "TürkeliAyancık yolu 3536. km'ler arası aşırı yağışlar nedeniyle iki yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır" denildi.

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