Ayancık-Türkeli güzergahı trafiğe kapatıldı

Sinop Ayancık’ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle AyancıkTürkeli güzergahı geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Ayancık Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliği açısından AyancıkTürkeli güzergahının geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle can ve trafik güvenliğinin tehlikeye maruz kalmaması için İkisu mevkisinden itibaren AyancıkTürkeli yolu geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Alternatif güzergahlar ÇamurcaYenigüler istikametindeki köy yoludur. Sürücülerin dikkatli olmaları önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

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