Ayancık-Türkeli yolu kontrollü olarak açıldı

Suyun debisinin yükselmesiyle trafik güvenliği nedeniyle kapatılan AyancıkTürkeli yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Öğle saatlerinde etkisini arttıran yağışlar nedeniyle belediye megafonundan vatandaşlara zorunlu olmadıkça Türkeli yolunu kullanmamaları anonsu yapılmıştı. Ardından Babaçay bölgesindeki suyun debisinin yükselmesiyle İkisu köprüsünden itibaren AyancıkTürkeli Çatalzeytin yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Jandarma trafik ekipleri sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları konusunda bilgilendirme yaptı.
Ayancık Kaymakamlığı’dan yapılan son açıklamada ise saat 18.00 itibariyle güzergahın kontrollü olarak trafiğe açıldığını duyurdu. Sürücülere güzergahta dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.