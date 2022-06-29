Sinop’ta, Karadeniz’deki Deniz Memelilerinin Korunması için ABTR Sivil Toplum İşbirliğinin Güçlendirilmesi Conceta Projesi final toplantısı ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Sinop Kültür Merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, Sinop Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Melih Keleş, Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Sönmez, Sinop Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Savaş Baştürk, Sinop Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sabri Bilgin, Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, öğretim görevlileri, Sinoplu balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Conceta Projesi Genel Koordinatörü Ümit Aydın, “Conceta Projesi; AB politikaları ve mevzuatına uygun bir balıkçılık yönetimi için Türkiye, Romanya ve Almanya’daki STK’lar arasında güçlü ve sürdürülebilir bir sivil toplum diyaloğunun teşvik edilmesi için uygulanmıştır. Bu diyalog ile Karadeniz’deki deniz memelilerinin korunması konusunda STK’lar arasında deneyim paylaşımına ve işbirliğine zemin oluşturmayı hedefleyerek projeyi tamamlamış bulunmaktayız. AB tarafından fonlanan, Conceta projesinin hibe almaya ve uygulamaya değer bulunduğu, Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye ile AB arasında var olan önyargıları ve şüpheleri ortadan kaldırarak, sosyal ve kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve Türkiye’nin Avrupa’ya toplumsal entegrasyonunun sağlanması yolunda çalışmaların desteklendiği bir program olarak öne çıkmaktadır. Bu programla, AB; vatandaşlarını, aday ülkelerin farklı kültürleriyle, siyasi ve ekonomik sistemleriyle tanıştırarak, karşılıklı anlayış ve bilgi alışverişinin sağlanmasını, böylelikle yeni üyeliklerle ortaya çıkabilecek fırsat ve zorluklar hakkında toplumların daha önceden bilgi sahibi olmalarını hedeflemektedir. Conceta projesi de bu hedefler doğrultusunda Sinop Valiliği, Sinop Üniversitesi, Abalı Köyü Balıkçılık Koperatifi, Romanya Mare Nostrum Derneği ve Almanya Tuenen Üniversitesi ortaklığıyla hazırlanmış ve sunulmuştur. Projenin ortaya çıkış nedeni, dünya genelinde koruma altına alınmış olan yunus diye tabir ettiğimiz deniz memelilerinin Karadeniz’de balıkçılık faaliyetleri esnasında çok sık meydana gelen ağlara takılarak ölümleridir. Bu ölümler meydana gelirken balıkçılar da ağları hasar aldığı için ciddi anlamda maddi ve zaman kaybına uğramaktaydı. Araştırmalarımız, bizlere bu alanda çalışmalar yapan yabancı akademisyenlerle iletişim kurarak ve ortak çalışmalar gerçekleştirerek sorunun çözümü için önemli adımlar atabileceğimizi gösterdi ve Conceta projesi bu sayede hayata geçebildi. Faaliyetlerin yanı sıra 15 ay boyunca tüm ortakların gelişmelerden haberdar olması için her ay online toplantılar yapılmış ve proje süresi olan 15 ay başarı ile tamamlanmıştır” dedi.

Program gerçekleşen ödül töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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