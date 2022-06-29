Kadın girişimci, birçok kadına istihdam sağlıyor

Sinop'un Gerze ilçesinde kendi imkânlarıyla tekstil atölyesi kuran kadın girişimci Hayriye Karakurt, hem örnek teşkil ediyor hem de Gerzelilere istihdam sağlıyor.

Şimdilik 9 kişiye istihdam sağladığını ifade eden Karakurt, şu an tekstil atölyesinde iç çamaşırı üretimi yaptıklarını söyledi.

30 senedir tekstil sektörünün içinde olduğunu kaydeden Karakurt, bu süre zarfında öğrendiklerini kendi iş yerinde uygulamaya koyduğunu belirtti.

Nitelikli eleman noktasında her daim ihtiyaç olduğunu söyleyen kadın girişimci Hayriye Karakurt, “Tekstil atölyemi açalı 8 ay oldu. Şimdilik 9 çalışan arkadaşımla, aile sıcaklığını sağladığımız tekstil atölyesinde yoluma devam ediyorum. Burada iç çamaşırı üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz çamaşırları İstanbul’ a gönderiyoruz. İşimizi daha da büyütmek adına nitelikli elemana ihtiyacımız oluyor” dedi.

Tekstile başladığı günden bugüne farklı pozisyonlarda çalışmalar yaptığını ifade eden Karakurt, nitelikli eleman yetiştirme noktasında da çalışmalar yaptıklarını söyledi.

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