Sokaklarını temizleyen çocuklara belediye başkanından teşekkür hediyesi

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, geçen günlerde sosyal medyada paylaşılan ‘kendi sokaklarını temizleyen çocuklarla’ bir araya geldi, duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek hediyeler verdi.

Sinop’ta geçen günlerde sokaklarını temizleyen çocuklar sosyal medya hesaplarından paylaşılmış, çok sayıda beğeni ve yorum alarak çocuklar tebrik edilmişti. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, sokaklarını temizleyen mahallenin çocuklarıyla buluştu. Çocuklara futbol topu ve kitap hediye eden Ayhan, çocuklar ve aileleriyle bir süre sohbet ederek teşekkürlerini iletti.

Başkan Ayhan, “Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gördüğüm, sokaklarını temizleyerek kentimize örnek olan çocuklarımızla buluştuk. Geleceğimiz güzel çocuklarımıza, onları böyle güzel yetiştiren kıymetli ailelerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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