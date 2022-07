Sinop’ta Kabotaj Bayramı kutlamaları

Sinop’ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde protokol tarafından denize çelenk bırakıldı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları Sinop’ta Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine vurgu yapan Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren Denizcilik ve Kabotaj Kanunu hakkında bilgiler verdi.

Türkiye’nin denizcilik alanındaki gelişmelerinden bahseden Alpay, “Deniz ticaret filomuzun toplam tonajı her geçen yıl artmakta ve filomuzda yer alan gemiler yenilenmektedir. Uluslararası standartlara ve kurallara uygunluğu sağlanan gemilerimiz beyaz listede ve düşük risk grubunda yer almaktadır. Gemi inşaat sanayide son zamanlarda büyük gelişme sağlanmış, askeri gemiler dâhil olmak üzere her cins ve büyüklükte gemi inşa edebilen tersaneler kurulmuştur. Dış ticaret hacmindeki gelişmelere bağlı olarak limanlarımızda yük miktarı artmış, bu durum liman tesislerimizin kapasitesi ve sayısının artmasına yol açmıştır. Uluslararası deniz ticaretinde ülkemizin daha fazla pay alabilmesi için denize gereken önemin verilmesi ulusal bir zorunluluk olmuştur” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yürütülen ‘Hedef 1 Milyon Amatör Denizci Projesi'ne değinen Alpay, “Başkanlığımızca yapılan amatör denizci eğitim belgesi eğitim ve sınavına bu zamana kadar yaklaşık 8 bin kişi, kısa mesafe tesis belgesi eğitim ve sınavına yaklaşık bin 100 kişi katılmıştır. Sinop halkının deniz sevgisi ve ilgisini arttırmak, deniz araçlarıyla yapılan her türlü faaliyetlerin deniz mevzuat hükümlerine uygun olmasını sağlamak, başkanlığımızdan hizmet alanlarının memnuniyeti öncelikli amacımızdır. Denizlerimizde bağımsızlığın ve egemenliğin tescili olan bu müstesna günü bize kazandıran ulu önder Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.

Ardından tekne ile denize açılan Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer protokol üyeleri, Sinop açıklarında deniz şehitlerinin ruhuna dua okuyarak denize çelenk bıraktı. Programın sonunda Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde açılan denizcilik sergisini ziyaret eden protokol, Tibet Danacı sulu boya resimlerini inceledi.

