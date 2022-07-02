Sinop´da denizde erkek cesedi bulundu

Asgari ücret ne kadar artacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Esra AKSU/SİNOP, (DHA)SİNOP´ta, denizde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İnce Burun mevkisinde denizde ceset gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, erkeğe ait cesedi sudan çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.

Cesedin, geçen yıl Sinop ve Kastamonu´da yaşanan sel afetinde kaybolanlara ait olabileceği değerlendiriliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sinop Esra AKSU

2022-07-02 13:25:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.