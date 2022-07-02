Sinop´da denizde erkek cesedi bulundu

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)SİNOP´ta, denizde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
İnce Burun mevkisinde denizde ceset gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, erkeğe ait cesedi sudan çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.
Cesedin, geçen yıl Sinop ve Kastamonu´da yaşanan sel afetinde kaybolanlara ait olabileceği değerlendiriliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sinop Esra AKSU
2022-07-02 13:25:51
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