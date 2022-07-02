Sinop’ta denizde erkek cesedi bulundu Bulunan cesedin Küre’deki kayıp şahsa ait olmasından şüpheleniliyor

Sinop’un İnceburun mevkiinde denizde erkek cesedi bulundu. Bulunan cansız bedenin, Kastamonu’nun Küre ilçesindeki kayıp kişi olmasından şüpheleniliyor.
Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında İnceburun deniz feneri mevkiinde kayalıklarda ceset olduğu ihbar edildi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Jandarma Olay Yeri ekipleri ve savcı gelerek ceset üzerinde incelemede bulundu.
Cesedin Kastamonu'nun Küre ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Recep Bakırcı'ya (22) ait olmasından şüpheleniliyor. Geçen yıl yaşanan selde Kastamonu’daki kayıp cesetlerin Sinop’a sürüklenerek aynı bölgeden çıkması, ihtimalleri güçlendiriyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.