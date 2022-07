Sinop'ta 'Türkiye Drone Şampiyonası'nda 2'nci etap

Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)'TÜRKİYE Drone Şampiyonası'nın 2'nci etabı, Sinop'ta başladı. Şampiyona koordinatörü Ahmet Özkaya, ülkenin drone sporları noktasındaki başarısına değinerek, "Şu an ülkemiz, özellikle drone sporları konusunda dünyada örnek gösterilen ülkelerden" dedi.

Samsun'da düzenlenecek 'TEKNOFEST Karadeniz' için hazırlıklar devam ediyor. Bu kapsamda Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. öncülüğünde Sinop'ta, 'Türkiye Drone Şampiyonası'nın 2'nci etabı gerçekleştirildi. Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonu Halı Sahası'nda düzenlenen yarışmalara 32 drone pilotu katıldı. Yapılan sıralama yarışmalarında 1,5 saniyede 200 kilometre hıza ulaşabilen cihazlarla yarışan, Türkiye'nin en hızlı drone pilotları, yeteneklerini sergiledi. Samsun TEKNOFEST'te düzenlenecek final etabının ardından 1'inci ve 2'nci olan pilotlar, 'World Drone Cup'a katılmaya hak kazanacak. Şampiyona yarın sona erecek.

Yarışmalarla ilgili açıklama yapan Türkiye Drone Şampiyonası Koordinatörü Ahmet Özkaya, şampiyonanın 1'inci etabının Kastamonu'da düzenlendiğini anımsattı. 2'nci etap için Sinop'ta bulunduklarını belirten Özkaya, "Bunun devamında Artvin'e 24 sporcumuz, 16 sporcumuz da TEKNOFEST Samsun'a katılacaklar. Orada Türkiye Drone Şampiyonası final etabı gerçekleşecek ardından kazanan 2 sporcumuz ise 'Dünya Drone Kupası'na katılacak. Dünya Drone Kupası da yine TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen bir organizasyon. Orada 32 ülkeden 32 sporcu katılıyor. Türkiye'den de 1 sporcumuz bizi orada temsil edecek" dedi.

Özkaya, yarışmalarda milli takım da oluşturduklarını kaydederek, "Milli takım, ne demek? Türkiye adına dünyadaki drone kupalarına katılmaları demek. Tabi bunu yaptık. Geçen senelerde de oldu. Katılanlar oldu. Başarılar alındı. Şu an ülkemiz özellikle drone sporları konusunda dünyada örnek gösterilen ülkelerden. Drone konusunda dünyanın en büyük organizasyonu Türkiye'de yapılıyor. En fazla sporcusu olma yolunda da şu an Türkiye var. TEKNOFEST'in bu konudaki destekleri çok değerli ve çok önemli" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sinop Esra AKSU

