Türkeli'den 'Genç Arife Tarih Gerek' çıkarması

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Sinop Türkeli İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Türkeli Önder İmam Hatipliler Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği organize ile Türkeli ilçesinde öğrenim gören ortaöğretim öğrencilerine yönelik gezi programı düzenlendi.

"Genç Arife Tarih Gerek" isimli proje kapsamında düzenlenen gezi programında ortaöğretim öğrencileri, Çanakkale, Bursa ve İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ettiler. "Genç Arife Tarih Gerek Projesi" hakkında bilgilendirmede bulunan Türkeli İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, "Amacımız; milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerini benimseyen, kadim tarihlerine sahip çıkan gençlerin, tarihi ve kültürel mekanları tanımalarına katkı sağlamaktır" dedi.

Gezi programından duydukları memnuniyeti dile getiren gençler ise İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğüne ve Önder İmam Hatipliler Derneği'ne teşekkür ettiler.

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