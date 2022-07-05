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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta Tarihi Pervane Medresesi esnafı sezona başlayamadı

İHA

Sinop’ta Tarihi Pervane Medresesi esnafı sezona başlayamadı

Sinop Tarihi Pervane Medresesi esnafı, "Hazırlıklarımızı yaptık" diyerek geçmiş yıllarda olduğu gibi tur firmalarının destinasyon listesine çarşılarının yeniden eklenmesini istiyor.
Sinop’ta 2002 yılında turizm sektörüne açıldığı tarihten itibaren önemli kitleye ulaşan, kente gelen tur şirketlerinin çoğunun uğrak noktası Tarihi Pervane Medresesi’nde esnaflar, turizm sezonuna başlayamadıklarını söyledi. Sezon için tüm hazırlıkları yaptığını söyleyen esnaf, şimdi ise rotasından çıkaran tur şirketleri yüzünden zor durumda. Yerel alıcılarla ayakta kalma mücadelesi veren medrese esnafı, tur firmalarının uğramadan gitmeleri yüzünden dert yanıyor.

“Bu sene gelen yok”
Medrese esnafı Belgin Köklü, “Keten dokuma işi yapıyoruz, Sinop yöresine ait. Şu anda gelen giden olmadı, turlar da gelmiyor pek. Ama yine de yerli turistlerden bir hareket var. Geçen senelerde çoğu tur uğruyordu, bu sene gelen yok uğramıyorlar” şeklinde konuştu.

“Tekneye binip mantı yiyip gidiyorlar”
Pervane Medresesi esnafı Nurcihan Özay, “Hiç iş yok diyemem ama umduğumuz gibi değil. Fiyatlar çok pahalı geliyor. Eski ürünlerim aynı fiyatta, yeni gelen ürünlere zam yapıyoruz, aldığımız da kar değil. Fular yetiştiremezdim, yöresel çanta yetiştiremezdim turlar kaynardı, maalesef şimdi turlar da zayıf. 510 TL’lik magnete 'çok pahalı' diyorlar, alamıyorlar bu sene zordayız. Bizim iki ay sezonumuz var, kışın yine odamıza kapanacağız. Turlar bize gelmiyor, tekneye binip mantı yiyip gidiyorlar. Sinop’ta gezmek istedikleri yer mi yok, ne yapmak istediklerini anlamadım. Turların bize gelmesi gerekiyor, alışveriş için değil birilerine sebep olur bize döner, 35 bir gelir bırakır yani. Bize lütfen destek çıksınlar, kim ilgileniyorsa her şeyden önce bizim için büyük bir memnuniyet olur turların gelmesi” diye konuştu.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren ise tur firmalarının gezi güzergâhlarını firmaların şekillendirdiğini, gelen turların gezilerde kurumların kendi planlarınca hareket ettiğini söyledi. Geçmiş yıllarda firmaların aldıkları geri dönüşlerin bir sonraki geziye etken olduğunun altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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