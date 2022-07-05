Şefik Çakıcı’nın istifa etti

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Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, resmi olarak başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çakıcı’nın yerine başkan geçmesi için 8 Temmuz’da meclis toplanacak.

Geçen hafta Sinop Boyabat İlçe Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, bazı fotoğraflarının sosyal medyaya sızdırılmasından sonra istifasını verdiğini duyurmuştu. Çakıcı, kaymakamlığa verdiği başkanlık görevinden istifa dilekçesinin yürürlüğe girdiğini söyledi.

Çakıcı’nın istifasının ardından boşta kalan makam için 8 Temmuz tarihinde belediye meclisinin toplanacağı öğrenildi.

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