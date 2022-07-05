Sinop´da denizdeki ceset, selde sürüklenen mezara aitmiş

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)SİNOP´ta, 3 gün önce denizde bulunan erkek cesedin, 14 ay önce toprağa verilen ve 27 Haziran´da Kastamonu İnebolu´da sel sularına kapılan mezardaki Mustafa Aydoğan'a ait olduğu belirlendi.
İnce Burun mevkisinde 2 Temmuz'da denizde ceset gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, erkeğe ait cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Trabzon Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsideki DNA testi ile kimlik doğrulaması sonucu cesedin Kastamonu´nun İnebolu ilçesine bağlı Çaykıyı Köyü´nden Mustafa Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. 14 ay önce vefat eden Aydoğan'ın mezarı 27 Haziran'daki selde sürüklenerek kaybolmuştu. Yakınları tarafından alınan cenaze defnedilmek üzere İnebolu ilçesine götürüldü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Sinop Esra AKSU
2022-07-05 20:00:02
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.