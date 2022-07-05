Sinop´da denizdeki ceset, selde sürüklenen mezara aitmiş

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var



Esra AKSU/SİNOP, (DHA)SİNOP´ta, 3 gün önce denizde bulunan erkek cesedin, 14 ay önce toprağa verilen ve 27 Haziran´da Kastamonu İnebolu´da sel sularına kapılan mezardaki Mustafa Aydoğan'a ait olduğu belirlendi.

İnce Burun mevkisinde 2 Temmuz'da denizde ceset gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, erkeğe ait cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Trabzon Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsideki DNA testi ile kimlik doğrulaması sonucu cesedin Kastamonu´nun İnebolu ilçesine bağlı Çaykıyı Köyü´nden Mustafa Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. 14 ay önce vefat eden Aydoğan'ın mezarı 27 Haziran'daki selde sürüklenerek kaybolmuştu. Yakınları tarafından alınan cenaze defnedilmek üzere İnebolu ilçesine götürüldü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Sinop Esra AKSU

2022-07-05 20:00:02



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