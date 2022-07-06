Karadeniz'e en çok kıyısı olan Sinop’ta 'mavi bayrak' yok

Karadeniz'e 175 kilometre kıyısı olan Sinop’un plajlarında 'temiz ve güvenilir plaj' anlamını taşıyan 'mavi bayrak' olmaması şehirdekileri üzüyor.

Türkiye’de güncel rakamlara göre 531 adet plaj yer alıyor. Ayrıca Marmara, Ege ve Akdeniz’de toplam 24 adet mavi bayraklı marina, bazı Ege ve Akdeniz illerinde toplam 5 adet mavi bayraklı yat ve tamamı Antalya’da olmak üzere 15 adet mavi bayrak turizm teknesi bulunuyor. Van Gölü'nde bile 1 adet mavi bayraklı plaj bulunurken, 175 kilometre denize kıyısı bulunan ve yaklaşık 100 kilometresi kumsal plaj olan Sinop’ta ise mavi bayrak olmaması şaşkınlık oluşturuyor.



“Mavi bayrak almak çok zor olmasa gerek”

Mavi bayrağın reklam açısından önemli değeri olduğuna değinen Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, 2022 yılına kadar Sinop’un resmiyette plaja sahip olmadığını ancak bu sene bakanlık onayıyla plajların tescillendiğini söyledi. Çobanoğlu, mavi bayrak almak için plajlar üzerinde yetkisi olan kurumların harekete geçmesi gerektiğinin altını çizerek, “Dolayısıyla burada ilgili kurumlara görev düşüyor. Mavi bayrak almak önemli, öncelikle reklam yani temiz denizi tescil etmiş oluyorsunuz. Gerçi Sinop plajları aslında bu civarın en güzel plajları olduğunu herkes biliyor. Şehir içinde ufak tefek atık su problem olabilir ama pek çok plajımız çok temiz. Sinop için mavi bayrak almak çok zor olmasa gerek. Karakum tarafı çok daha temiz görünüyor, şehir içi tarafı da temiz. Bence şehrin tam merkezi dışındaki yerlerde almanın çok sıkıntı olmayacağını düşünüyorum” diye konuştu.



“9 tane mavi bayraklı plajımız olacak”

Sinop Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Süren, “Mavi bayrak önemli bir konu. Sinop Türkiye coğrafyasına göre çok zengin, özellikle Karadeniz’de zengin diyebiliriz. 170 kilometre sahilin 100 kilometresi sahil ve kumsaldan oluşuyor. Plaj konusunda iç limanda yer alan plajlarımız Akdeniz’den Ege’den daha avantajlı ve güvenli. Bu nedenle marka şehir diyebiliriz. Bakanlık olarak çalışma başlattık. 9 plajımız bakanlık standartlarında plaj hizmeti vermek üzere ruhsatlandırıldı. Yeni bir çalışma başlatıyoruz, bu 9 plajın da mavi bayrak alması için başvuruda bulunduk. Sinop gibi bu manada zengin olan şehrin mavi bayrağı olmaması bizleri de üzüyor. Bu konuda harekete geçtik. Şu anda belgelendirdiğimiz plajları mavi bayrak alması konusunda da birlikte çalışıyoruz, onların başvurularını alıyoruz. İnşallah 9 tane mavi bayraklı plajımız olacak” şeklinde konuştu.

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