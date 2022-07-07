Tatilinde Sinop’u tercih edenlere uyarı: “Müşteriler fiyata mutlaka dikkat etsin”

Yaz tatilinde Sinop’u tercih eden müşterilerin fiyatlar konusunda dikkat etmeleri, fiyat listesi ilan edilmiş yerleri tercih etmelerini, fiyatlarda sorun yaşayanların Turizm Danışma Bürolarına bildirmeleri çağrısı yapıldı.

Bayram öncesi turizm hazırlıkları sürdürülen Sinop’ta, Kurban Bayramı tatiliyle birlikte yoğun kalabalığı karşılayacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl 1 milyonun üzerinde turist ağırlayan kentin bu yılki hedefinin 1 buçuk milyonun üzerinde ziyaretçi olduğu belirtildi. Çoğu turistik bölgede örneklerine rastlanan fahiş fiyatlar ile ilgili Sinop’ta denetim komisyonlarının kurulduğu, Turizm Danışma Bürolarının bayram dâhil sürekli açık olacağı vurgulandı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Süren, tüm yeme içme ve konaklama tesislerinin fiyat listelerini bildirmelerini, liste dışında fahiş fiyatla karşılaşan müşterilerin ise Turizm Danışma Bürolarına ihbar etmelerini söyledi.



Sinop Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Süren, önceki Kurban Bayramı’nda 1 milyon hedefinin yakalandığını, bu bayramda 9 günlük tatille birlikte en az o rakamları yakalayıp 1.52 milyon ziyaretçi beklendiğini ifade etti. Süren, “Bunun için hazırlıklarımızı yaptık, bayram öncesi sezon öncesi denetimlerimize, tesislerimizin eksiklerini tamamlamasına kadar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelen ziyaretçilerimizi uyarmak istiyorum, fiyat sıkıntıları olabiliyor. Biz denetim komisyonu olarak tüm işletmelerin fiyat listelerini ilan etmelerini istiyoruz. Müşteriler fiyata mutlaka dikkat etsinler, listesi ilan edilmiş tesislere gitsinler. Sorun yaşadıklarında da bize uğrasınlar, denetim komisyonumuza bildirsinler, biz de bu konuda kendilerine yardımcı olalım” diye konuştu.

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