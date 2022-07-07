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Alternatif yola da toprak dökünce Erfelek Şelaleleri ziyarete kapatıldı

DHA

Alternatif yola da toprak dökünce Erfelek Şelaleleri ziyarete kapatıldı


Esra AKSU/ERFELEK (Sinop), (DHA)SİNOP'ta yılda 400 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan 'Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne giden yolu kendi arazisinden geçtiğini öne sürerek toprak döküp kapatan Ferdi Poyraz Aslan (36), kullanılan alternatif yolu da dedesinin arazisinden geçtiğini iddia ederek kapattı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10'uncu Bölge Müdürlüğü yetkilileri kamulaştırma çalışmaları tamamlanıncaya kadar Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nın ziyarete kapatıldığını duyurdu.
Erfelek ilçesinde yaşayan Ferdi Poyraz Aslan, kendi arazisinden geçirildiğini iddia edip 'Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne giden yolu kepçeyle toprak döktürüp araç ulaşımına kapattı. Bölgenin önemli turizm yerlerinden olan ve yılda yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırlayan şelaleye gidenlerden bazısı yoldaki toprak yığını nedeniyle araçlarıyla geri dönmek durumunda kaldı, bazıları da 8 kilometre yol katedip ulaştı. 
Alternatif yoldan şelaleye araçlarla gidildiğini fark eden Aslan, o yolu da dedesine ait olduğunu iddia edip toprak dökerek araç ulaşıma kapattı. Şelale işletmecileri ise kapatılan yolun diğer tarafında kendi araçlarını bekleterek, bölgeyi yaya olarak geçen ziyaretçilerini şelaleye ulaştırıyor.
Şelaleye giden yol için kamulaştırma çalışması başlatıldığı öğrenildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10'uncu Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kamulaştırma çalışmaları tamamlanıncaya kadar Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nın ziyarete kapatıldığını duyurdu.
'YOLA MISIR EKECEĞİM'
Şelalelerin otopark arazisinin kendisine ait olduğunu ve işletmesinin verilmesini isteyen Ferdi Poyraz Aslan, "İşletmeyi bana vermezlerse bu yola mısır ekerim. Çünkü kamulaştırma yok. Bizim arazimiz. Yollardan geçiyorlar. Bir bedel ödenmiyor. 1999 yılında dedemin zamanında buradan yollar geçmiş. Tabi bu yollarla ilgili kamulaştırılma yapılmamış. O zamanın valisi söz vermiş. 'Halka buralarda yolu geçirelim. Siz de buralarda tesisler kurun satışınızı yapın' demiş. Bu sebepten dolayı buradan yollar geçmiş ama biz buraya tesis yapmaya kalktığımızda bize ne ruhsat veriliyor ne yapı kayıt izni veriliyor ne de bir şey satmamıza izin veriliyor" dedi.
'ŞELALEYİ BİZE VERSİNLER'
Yolun kamulaştırılmasını isteyen Aslan, "Bizim yer bedel ücretlerimizi ödesinler. Bunun dışında şelalenin otoparkını bize versinler. Ben otoparkı halka ücretsiz yapacağım. Biz devletimize maddi olarak şudur, budur demiyoruz. Devlet ne verirse artık. Burası kamulaşsın. Vatandaşlar mağdur olmasın. İnsanlar geliyor. Ben de üzülüyorum. İnsanlar şelaleye yürüyerek gidiyor. Hastası var, yaşlısı var. Mağdur olmasınlar ama biz de mağdur olduğumuz için böyle bir yola başvurduk. Bizim burada 3 parsel arsamız var. Şelalenin olduğu yerin orada otoparka kadar olan yer bizim. Yukarıda Elmalık diye bir yer var orası da bize ait. Bir de bu parsel bizim. Buralarda kamulaşma yok. Şelalenin üstünde bir yer daha var. Orası da dedeme ait. Orayı da ben kapattım. Şu anda Erfelek Şelaleleri'ne hiçbir yerden geçit yok. Mağduruz. Sadece mağduriyetimiz giderilsin. Şelaleyi bize teslim etsinler. Biz de yollarımızı açalım. İşletmeciliğini de gerekirse biz yapalım. Otopark kısmı zaten bize ait. Kamulaştırma sorunu çözülmemesi halinde yola mısır ekeceğim" ifadelerini kullandı.
Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne ziyarete gelen Taner Karaali (43), "7 kilometre kala yolun kapalı olduğunu gördük. Buna üzüldük gerçekten. Kapatılmasını çok doğru bulmadık. Buradaki amirlerin bu sorunu çözeceğine inanıyorum. Bu sorunun bayram arifesi yaşanması hoş değil" dedi.
Oğuz Kamber de "Geldiğimizde yolun kapalı olduğunu gördüm. Asfalt yola 2 taraflı toprak dökülmüştü. Arabayı park etmek zorunda kaldık. Tabi çok üzücü bir durum. Erfelek yol ayrımında buraya gelirken en azından yolun kapalı olduğu bilgisi verilebilirdi bize. Bu kadar kilometreyi boşu boşuna gelmemiş olurduk. İzmir'den buraya kadar geliyoruz" diye konuştu.
ERFELEK ŞELALELERİ
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen 70 hektarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri, çevre iller arasında bölgenin en fazla ziyaretçi ağırlayan alanları arasında yer alıyor. İrili ufaklı 28 şelaleden oluşan alanı özellikle ilkbahar ve yaz döneminde yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor. Kente gelen fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çeken şelaleler, yılda ortalama 400 bini aşkın yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sinop Esra AKSU
2022-07-07 14:12:31

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