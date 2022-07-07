Başpehlivan Mustafa Taş: “Sinop’a bir altın kemer borcum olsun”

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, başpehlivan Mustafa Taş’ı makamında ağırladı. Mustafa Taş, “Sinop’un ilk başpehlivanı ben oldum, inşallah altın kemeri getiren de başpehlivan da ben olmak istiyorum” dedi.

Edirne'de düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale yükselen 25 yaşındaki başpehlivan Mustafa Taş, memleketi Sinop’ta karşılandı. Sinop Belediyesi önünde davulzurna eşliğinde düzenlenen karşılama töreninde CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Barış Ayhan, başkan yardımcıları Hüseyin Minoğlu ve Aydın Hakan Sönmez ile CHP Merkez ilçe başkanı Tolga Kara katıldı.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Kırkpınar güreşlerinde baş güreşte final oynayan hemşehrimiz Mustafa Taş bugün bize ziyarete geldi. Kendisine hem ziyareti için hem de bizleri gururlandırdığı için teşekkür ediyorum. Altın kemere artık hiç olmadığı kadar yakınız, sadece 365 gün beklememiz gerekiyor. İnşallah seneye bu günlerde elinde altın kemeriyle gelecek. Biz de Sinop Belediyesi olarak koşulsuz arkasındayız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek yardımlarını hiç esirgemiyor. Sadece Mustafa’nın başarısı değil, ona özenen çok genç çocuklarımız var. Bundan sonra yeni Mustafa Taş’ları yetiştirmek bizlerin boynumuzun borcu olsun. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Sinop’a bir altın kemer borcum olsun”

Mustafa Taş “Öncelikle beni ekranları başında yalnız bırakmayan tüm güreş severlere Sinoplulara kazandığım madalyam armağan olsun. Altın kemere çok yaklaşmıştım almak nasip olmadı. Sinop’a bir altın kemer borcum olsun. Sinop’un ilk başpehlivanı ben oldum, inşallah altın kemeri getiren de başpehlivan da ben olmak istiyorum. Belediye başkanımıza ve beni karşılayan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yine aynı zamanda benden maddi manevi desteklerini esirgemeyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e, Halil İbrahim Aktan abime ve aileme sonsuz teşekkürler” diye konuştu.

Ziyaretin anısına Belediye Başkanı Barış Ayhan, Mustafa Taş'a hediye takdim etti. Toplu fotoğraf çekimi sırasında Milletvekili Barış Karadeniz, 'İnsan fotoğraf çekinirken bile gurur duyuyor' söylemi yüzleri güldürdü.

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