Boyabat Belediye Başkanlığı’na Hüseyin Coşar seçildi

Boyabat Belediyesi meclis toplantısında Hüseyin Coşar, belediye başkanı seçildi.
Sinop Boyabat Belediyesi eski başkanı Şefik Çakıcı’nın görevinden istifa etmesi sonrasında bugün toplanan Belediye Meclisi yeni başkanını belirledi. Mecliste yapılan oylama sonucu Boyabat Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Coşar, belediye başkanı oldu.
Coşar’ın başkanlığa seçilmesinin ardından sosyal medyada paylaşımlar ile tebrik mesajları yayımlandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.