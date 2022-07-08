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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop Valisi, Bakan Soylu’ya bayram tedbirlerini anlattı

İHA

Sinop Valisi, Bakan Soylu’ya bayram tedbirlerini anlattı

Sinop’ta bayram öncesi emniyet ve jandarma ekipleri şehir girişinde denetimlerini sürdürüyor. Vali Erol Karaömeroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya canlı bağlantıda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Sinop’ta bayram arifesinde şehrin girişinde bazı bölgelerde kurulan trafik kontrol noktalarında sürücülere bayram yolculuğunda dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor. Ön ve arka koltukta seyahat edenleri özellikle emniyet kemeri takılması konusunda ikaz eden ekipler, araçta bulunan çocuklara ise hediyeler veriyor.
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, beraberindeki Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Alb. Baki Deniz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Türkiye’deki illerde mülki amirlerle yaptığı canlı bağlantıya katıldı.
Bayram denetimleri hakkında bilgi veren Vali Karaömeroğlu, “Bayram tedbirlerinde emniyet bölgesinde günlük 42 ekip 294 personel, jandarma bölgesinde 87 ekip 405 personel ile bayram uygulamalarına devam ediyoruz. Kurban satış yerlerinde sahtecilik ve dolandırıcılığa yönelik devriye ekiplerimizi çoğalttık, fotokapanlarımızı çoğalttık. Selden etkilenen plajlarımızdaki katı orman atıklarını da bayram öncesi yine Jandarma Komando ve Asayiş timlerimizle yaptık. Tüm hızıyla bayram tedbirlerini uygulamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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