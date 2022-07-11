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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta güreş ağalığında yeni rekor 85 bin TL

İHA

Sinop’ta güreş ağalığında yeni rekor 85 bin TL

Sinop'ta 14.’sü düzenlenen Sazlı Akbaş Köyü Güreş Festivali yoğun katılımla gerçekleşti. Festivalde güreş ağalığı 85 bin TL ile rekor kırdı.
Pandemi nedeniyle iki yıl aranın ardından büyük coşkuyla kutlanan 14. Sazlı Akbaş Keşkek ve Güreş Festivali yoğun katılımla gerçekleşti. Festivalin bu yılki başpehlivanı Bayazıd Mehmetbeyoğlu oldu. Sazlı Akbaş Köyü Güreş Festivali'nde güreş ağalığı ihalesi ise Sinop’ta rekora imza attı. Kıyasıya geçen yarışta güreş ağalığı ihalesini 85 bin TL’ye İstanbul’da yaşayan Sinoplu iş insanı Temel Albayrak aldı. Davulzurna eşliğinde sevinç turu atan Albayrak, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.
Güreş ağası Albayrak, İstanbul’da ticaretle uğraştığını ama doğup büyüdüğü topraklardan kopmadıklarını söyledi. Albayrak, “Elimizden geldiği kadar köyümüze katkı yapmaktan gurur duyuyorum. Milleti eğlendirebildiysek, halkımıza hizmet verdiysek ne mutlu bize. Güreş ağalığı rekoru Sazlı Akbaş’a aitse bundan gurur duyuyorum. Sinop için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
Sinop İli Sazlı ve Akbaş Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Muhsin Diri, “Sinop’ta bir rekora hakikaten imza attık. Özellikle bu rekorun bizim köyümüzde bizim kurduğumuz bir dernekte olması bize ayrı bir gurur veriyor” diye konuştu.
Keşkek ağalığı ihalesini 35 bin TL’ye satın alan Oğuz Ural ise ağalığı babasına hediye etti. Oğluyla gurur duyduğunu dile getiren baba Ural, kendisine teşekkür etti.

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