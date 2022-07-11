Kutsal topraklarda bulunan Müslümanlar hacı oldu

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan Müslümanlar görevlerini tamamladı. Şeytan taşlamanın ardından Kabe’de ziyaret tavafı yapan hacılar ihramdan çıkarak hacı oldu.

Yaklaşık 1 ay önce Türkiye’den dualarla kutsal topraklara uğurlanan hacı adayları, hac farizalarını yerine getirdi. Kurban Bayramı’nın arefe günü Arafat vakfesi sonrası geceyi Müzdelife’de geçiren hacı adayları, sabah saatlerinde Mina’ya geçerek ilk şeytan taşlamasını gerçekleştirdi. Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler halinde 3,5 kilometre yol kat ederek Cemerat'taki şeytan taşlama alanında ‘Büyük Şeytan’ olarak ifade dilen ‘Akabe Cemresi’ne 7 taş attı. Çok sayıda Müslüman şeytan taşlamanın ardından, uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek ihramdan çıktı. 1 milyondan fazla hacı adayı ihramdan çıkarak hacı oldu.

Samsun 2. Kafile 4. Grup Görevlisi Muhammed Bulutoğlu, kafileyle birlikte yaptıkları ziyaretlerden bahsederek, “Samsun 2. Kafile ve Sinop 4. Grup hacılarımızla birlikte Tevliye Günü Arafat’a intikal ettik, ihramımızı giydik. Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş’ın vakfe duasıyla beraber vakfemizi yaptık ve namazımızı Arafat’ta öğle ve ikindiyi kıldık. Arife akşam üzeri Müzdelife’ye intikal ettik, vakfemizi yaptık ve oradan yürüme olarak Mina’ya intikal ettik. Arefe akşamı Büyük Şeytan'a 7 taş attık. Bayramın birinci günü akşamı da haccın farz olan ziyaret tavafını tamamladık. Tavafımızı ve sa'yimizi yerine getirdik ve haccın farzları yerine geldi” diye konuştu.

Haccın vaciplerinden olan şeytan taşlama görevlerinde bayramın ilk günü 7, ikinci ve üçüncü günü 21’er taş olmak üzere toplamda 49 taş atılacağını, böylelikle tüm görevleri yerine getirmiş olacaklarını ifade eden grup görevlisi Bulutoğlu, “Allahü Teala hepimizin haclarını mübarek eylesin, sorunsuz bir hac ile memleketimize dönmeyi nasip eylesin” dedi.

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