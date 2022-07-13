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Kastamonu'da selde kaybolan Recep'in cansız bedeni, 16 gün sonra Sinop'ta bulundu

DHA

Kastamonu'da selde kaybolan Recep'in cansız bedeni, 16 gün sonra Sinop'ta bulundu


Umutcan ÖREN/SİNOP, (DHA)- KASTAMONU'nun Küre ilçesinde, sel sularına kapılarak kaybolan Recep Bakırcı'nın (22) cansız bedeni 16 gün sonra Sinop'ta bulundu.
Batı Karadeniz'de yaşanan sel sonrası, Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyünde orman işçisi Recep Bakırcı, kayboldu. 16 gün önce yaşanan selde kaybolan Recep Bakırcı'nın cansız bedeni, günlerden devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda Sinop'ta bulundu. Sinop-İnceburun mevkisinde bulunan Bakırcı'nın cansız bedeni ekiplerin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Recep Bakırcı için başsağlığı dilenerek, "Batı Karadeniz'de yaşanan sel sonrası, Ekiplerimizin 16 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Kastamonu'nun Küre ilçesinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Sinop Umutcan ÖREN
2022-07-13 00:07:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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