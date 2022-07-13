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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 yaralı

İHA

Sinop’ta katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Sinop’un Boyabat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Sinop’a bağlı BoyabatSaraydüzü yolu Çakıroğlu mevkisinde meydana geldi. M.K.’nin kullandığı Saraydüzü istikametine giden 52 RE 273 plakalı otomobil ile Saraydüzü’nde bir düğünden dönen 34 YK 8503 plakalı plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar uzun uğraş sonucu çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı araç sürücüsü M.K.’nin tedavisi sürerken Ömer Can, Hasan Ağıl, Ersin Al ve Şerif Al tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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