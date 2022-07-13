Pehlivanlar çarpışınca rakiplerini şaşırıp birbirlerine girdiler Çakıldak Karakucak Güreşleri'nde eğlenceli anlar

Sinop’ta düzenlenen 25. Sinop Çakıldak Karakucak Güreşleri ve Keşkek Festivali renkli anlara sahne oldu. Başpehlivanlık yarı final maçında güreşen iki grup çarpışınca güreşçiler rakibini şaşırdı, birbirine girdi.

Esenler Sinoplular Derneği’nin düzenlediği 25. Çakıldak Güreşleri ve Yayla Şenlikleri pandemi nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından büyük coşkuyla kutlandı. Yoğun kalabalığın katıldığı festival alanı dron ile havadan görüntülendi. Güreş ağalığı ihalesini 65 bin TL’ye Niyazi Kaya kazanarak, 3 yıldır ağalığı sürdüren Çakıldak Güreş Ağası aynı zamanda Göller Köyü Muhtarı Mustafa Genç’ten ağalığı aldı.



Pehlivanlar rakibini şaşırdı

Başpehlivanlık için yarı finalde yarışan 4 pehlivanın güreşi kıran kırana mücadeleyle geçti. Rakibini devirme hırsıyla güreşen iki grup çarpışınca dikkatleri dağıldı, güreşçilerden biri bunu fırsata çevirmek isterken, yanlış rakibe saldırdı. Neye uğradığını şaşıran pehlivan kendini saldı. Diğer pehlivan ise karşıda boşta kalan güreşçiye yönelince o anlar izleyenleri güldürdü. Durumu fark eden pehlivanlar bir süre alkış aldıktan sonra tekrar maça döndü. Müsabakaların sonunda Samsun Ladik’ten gelen Ali Rıza Kaya, 25. Çakıldak Karakucak Güreşleri’nde başpehlivan oldu. Yeni başpehlivan, yeni güreş ağasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.