Sinop’ta bir şahıstan çok sayıda yasaklı bıçak ele geçirildi

Sinop’ta jandarmanın kontrol ettiği şahıstan satılmak üzere çok sayıda kullanılması ve taşınması yasaklı bıçak ele geçirildi.
Sinop’un Türkeli ilçesi Güzelkent köyü sahil bölgesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü kontrollerde Y.M. isimli bir şahısta satmak için üzerinde bulundurduğu kullanılması ve taşınması yasaklı 7 adet muşta, 9 adet kelebek olarak tabir edilen bıçak, 2 adet kıl bıçak ve 20 adet sustalı bıçak ele geçirildi. Şahıs hakkında 6136 sayılı Kanun'a muhalefetten adli işlem başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.