Sinop’ta 7 büyükbaş hayvanı telef olan vatandaş mağdur durumda Hayvanların zehirlendiğinden şüpheleniliyor Hayvanların asıl ölüm nedeni alınan örneklerin incelenmesinden sonra belli olacak

Sinop’un merkeze bağlı Abalı köyünde bir vatandaşa ait 7 büyükbaş hayvan, bilinmeyen bir nedenle telef oldu.

Sinop’un merkeze bağlı Abalı köyünde Yaşar Altıntaş’a ait 7 büyükbaş hayvan dün akşam saatlerinde telef oldu. Telef olan 7 büyükbaş hayvanın zehirlenmesinden şüphe edilirken, asıl nedenin Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin aldığı örneklerden gelecek sonuç ile belli olması bekleniyor.

Telef olan büyükbaş hayvanların sahibi Altıntaş, mağdur durumda olduğunu belirterek, "Şu anda 7 büyükbaş hayvanım telef oldu. Zehirlenmelerinden şüphe ediyoruz. 67 tane hayvanım da şu anda hasta. Onların da serum destekli tedavilerini yapıyoruz. Normalde yaklaşık 4045 tane büyükbaş hayvanım var. Tam olarak bilmiyoruz ama tahminlerimize göre 7 büyükbaş hayvan zehirli ot yiyerek telef oldu. Yetkililer geldi. İncelemeleri yaptılar. Kan örneği aldılar. Sonucu bekliyoruz. Kolay bir şey değil tabi. Bir kişinin kaldırabileceği bir yük de değil. Yılların emeği var burada. Zarar çok büyük" dedi.

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