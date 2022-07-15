Sinoplu 15 Temmuz şehidinin ailesi yalnız bırakılmadı Hukuk fakültesi öğrencisi 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

Sinop Valisi, 15 Temmuz hain darbe girişimi akşamı Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne geldiği sırada helikopterden açılan ateş sonucu göğsünden vurularak şehit olan Sinoplu Ömer Can Açıkgöz’ün ailesini yalnız bırakmadı.

15 Temmuz 2016 akşamı hain darbe girişimi sırasında Ankara Beştepe TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olduğu sırada Ömer Can Açıkgöz(21), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine sokağa çıkarak direnişe katılmak istedi. Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne geldiği sırada helikopterden açılan ateş sonucu göğsünden vurulan Açıkgöz ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Açıkgöz, sabah saatlerinde ise şehit oldu.



Ailesi yalnız bırakılmadı

Darbe girişiminin yıl dönümünde Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, eşi Filiz Karaömeroğlu, Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik ve Ak Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ile birlikte ailenin yanında oldu. Aile evinde tüm 15 Temmuz şehitleri için okunan dua sonrası şehidin Ayancık Büyükdüz köyündeki kabri ziyaret edildi.

Gün içinde Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çeşitli programlarla devam edecek. Saat 19.00’da yapılacak yürüyüşün ardından Hükümet Konağı önünde demokrasi nöbeti tutulacak.

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