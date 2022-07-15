Sinop’ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi

Sinop'ta 15 Temmuz şehitleri için Mevlidi Şerif okutuldu.
Sinop'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde darbe girişiminde şehit olanlar için Alaaddin Camii’nde müftülük tarafından Cuma namazı sonrasında Mevlidi Şerif okutuldu. Mevlid programına Sinop Valisi Erol Karaömeroğu, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran ve vatandaşlar katıldı. Program sonunda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.