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Milletvekili Maviş: “Cumhurbaşkanımız milletiyle beraber meydanlarda direnişin öncüsü oldu” Sinop’ta "15 Temmuz Destanı" konulu fotoğraf sergisi açıldı

İHA

Sinop'ta 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yıl dönümünde "15 Temmuz Destanı" konulu fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılışına katılan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, "Cumhurbaşkanımız milletiyle beraber meydanlarda direnişin öncüsü oldu" dedi.

Milletvekili Maviş: “Cumhurbaşkanımız milletiyle beraber meydanlarda direnişin öncüsü oldu” Sinop’ta "15 Temmuz Destanı" konulu fotoğraf sergisi açıldı

Sinop’ta 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yıl dönümünde "15 Temmuz Destanı" konulu fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılışına katılan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, “Cumhurbaşkanımız milletiyle beraber meydanlarda direnişin öncüsü oldu” dedi.
Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ve Sinop Üniversitesi işbirliğiyle ulusalda ve yerelde yakalanan karelerle ‘15 Temmuz Destanı’ konulu fotoğraf sergisi, Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle açıldı. Sergiye Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ve kamu kurum müdürleri katıldı.
Törende konuşan Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, hain darbe girişimi sonrası 15 Temmuz Destanı konulu serginin Türkiye’de ilk Sinop’ta açıldığını hatırlattı. Demirel, Sinop'un Türkiye genelinde darbe girişimi yaşandığını kavradığı andan itibaren sokaklara dökülen ilk şehir olduğunun da altını çizdi. Demirel, “Öğretmen Asteğmen Kubilay’ı bu topluma anlatabilmiş olsaydık 15 Temmuzlar yaşanmazdı. Ankara’nın ortasında Genelkurmayı kendi teşkilatıyla vurmaya cesaret gösterenlerin varlığı 1025’de 4.5 ay süren bir ayaklanma ve Menemen olaylarında bir asteğmenimizin kafasını kesip Menemen sokaklarında gezdirenleri tanıyabilmiş olsaydık Cumhuriyet tarihimiz boyunca belki 15 Temmuz’u yaşamamış olabilirdik diye düşünüyorum” dedi.
Milletvekili Maviş ise, “27 Mayıs’ta darbe yapıldığında dönemin siyasetçilerini, başta başbakanı olmak üzere bakanlarını yağlı ilmeğe gönderen uyduruk kararlar karşısında milletimiz yüreğinde gerçekten bir acı hissetmiş, ancak acısını sadece kendi yüreğinde yaşamıştı. Diğer darbelerde de benzer tabloyla karşı karşıya kalmıştık. Ama 15 Temmuz’da darbeye muhatap olmuş olan Cumhurbaşkanımız milletiyle beraber meydanlarda direnişin öncüsü oldu. Lider kayanın arkasına saklanmayınca millet de onun arkasından koşarak darbeye karşı büyük bir mücadele verdi. Sinop’umuzda da çok erken saatlerde darbeye yönelik stratejik bir nokta olmamasına rağmen milli egemenliğe, demokrasiye, Cumhuriyetin değerlerine bağlılık açısından bütün hemşehrilerimiz burada meydanlardaydı. Hafızalarda geçmişin izleri silinebiliyor, hatıraları canlı tutmak açısından bu etkinliği oldukça önemsiyorum” ifadelerini kullandı.
Vali Erol Karaömeroğlu, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu vurgulayarak, “15 Temmuz gecesi de basın demokrasiden yana fevkalade tavır sergilemiştir. Tarihi boyunca kanıyla canıyla, yüksek cesareti ve kahramanlıklarıyla içeride ve dışarıda bu hain darbe girişimine de aynı kararlılıkla geçit vermemiştir. Milletimiz o gece hem tüm dünyaya demokrasinin nasıl savunulacağını göstermiş hem de bu toprakların hiçbir güç tarafından zapt edilemeyeceğini ve onların maşaları karşısında boyun eğmeyeceğini kanı ve canı pahasına büyük bir destan yazarak göstermiştir” diye konuştu.
Sergi açılışı kurdele kesiminin ardından ziyarete açıldı. Katılımcılar, ulusalda ve yerelde yakalanan darbe akşamından kareleri inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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