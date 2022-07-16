Sinop’ta evden elektronik eşya çalan şahıs yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta evden elektronik eşya çalan şahıs yakalandı

İHA

Sinop’ta evden elektronik eşya çalan şahıs yakalandı

Sinop’un Türkeli ilçesinde bir evden elektronik eşya çalan şahıs jandarma tarafından yakalanırken, eşyalar sahibine teslim edildi.
Olay, 12 Temmuz’ta Türkeli ilçesi Kuşçular Köyünde meydana geldi. B.D. isimli şahıs, köydeki bir evden 2 televizyon, 2 elektrikli ısıtıcı ve kombi çaldı. Ev sakinlerinin jandarmaya haber vermesinin ardından arama çalışmalarına başlandı. Kimliği tespit edilen hırsız, çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı. Çalınan eşyalar sahibine geri teslim edildi. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Sinop’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Yat rallisi Gerze’de mola verdi
YEREL HABERLER Yat rallisi Gerze’de mola verdi
Milletvekili Maviş: “Cumhurbaşkanımız milletiyle beraber meydanlarda direnişin öncüsü oldu” Sinop’ta "15 Temmuz Destanı" konulu fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER Milletvekili Maviş: “Cumhurbaşkanımız milletiyle ...
Sinop’ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi
YEREL HABERLER Sinop’ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı ...
Sinoplu 15 Temmuz şehidinin ailesi yalnız bırakılmadı Hukuk fakültesi öğrencisi 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Sinoplu 15 Temmuz şehidinin ailesi yalnız ...
Sinop'ta ilginç kaza: Otomobil adliye merdivenlerine çıktı
YEREL HABERLER Sinop'ta ilginç kaza: Otomobil adliye merdivenlerine ...
Sinop’taki selin bilançosu netleşiyor
YEREL HABERLER Sinop’taki selin bilançosu netleşiyor
Sinop protokolü, 15 Temmuz filmini oyuncusuyla birlikte izledi
YEREL HABERLER Sinop protokolü, 15 Temmuz filmini oyuncusuyla ...
Sinop’a Kurban Bayramı’nda 281 bin araç girdi Bir önceki Kurban Bayramı’na göre yüzde 37 düşüş
YEREL HABERLER Sinop’a Kurban Bayramı’nda 281 bin araç girdi Bir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.