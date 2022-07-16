Sinop’ta evden elektronik eşya çalan şahıs yakalandı

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Sinop’un Türkeli ilçesinde bir evden elektronik eşya çalan şahıs jandarma tarafından yakalanırken, eşyalar sahibine teslim edildi.

Olay, 12 Temmuz’ta Türkeli ilçesi Kuşçular Köyünde meydana geldi. B.D. isimli şahıs, köydeki bir evden 2 televizyon, 2 elektrikli ısıtıcı ve kombi çaldı. Ev sakinlerinin jandarmaya haber vermesinin ardından arama çalışmalarına başlandı. Kimliği tespit edilen hırsız, çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı. Çalınan eşyalar sahibine geri teslim edildi. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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