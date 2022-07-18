Sinop’ta 29 maddede ‘yapmadan dönmeyin’ listesi

Yaz tatilinde Sinop’ta neler yapılabileceğini araştıranlar için Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün 29 maddede oldukça zengin ‘yapmadan dönmeyin’ listesi ziyaretçilerin önerilerine sunuluyor.

Binlerce yıllık tarihinle 5 farklı medeniyeti ağırlayan Sinop’un ‘küçük bir sahil şehri’ gibi görünmesine rağmen Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün gezi öneri listesi oldukça kalabalık. Tatil için Sinop’u seçen ve tarihkültür gezisi yapmak isteyen ziyaretçiler için 29 maddeyle ‘yapmadan dönmeyin’ listesi turistlerin önerilerine sunuluyor.



Sinop Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün 29 maddelik listesi şöyle:

" Tarihe tanıklık eden Sinop Cezaevi’ni görmeden,

Şehri dört bir yandan kuşatan Sinop Kalesi surlarını gezmeden,

Uzun sahillerimiz ve sakin koylarımızda denize girmeden,

Hamsilos Koyu’nun eşsiz güzelliğini görmeden,

Erfelek Tatlıca Şelalerini ve çevresindeki manzarayı görmeden,

Çeçe Sultan ve Seyit Bilal Türbelerini ziyaret etmeden,

Binlerce yıllık geçmişi gözler önüne seren Arkeoloji Müzesi’ni gezmeden,

Pervane Medresesi’ni ve içinde bulunan El Sanatları Çarşısını görmeden,

Etnografya Müzesi’ni gezmeden,

Liman iskelesinde olta ile balık avlamadan,

Her zaman taze olarak bulunan balık çeşitlerinden tatmadan,

Şahin Tepesi’nde oturup şehri seyretmeden,

Sinop tarihine ışık tutan Balatlar Kilisesi kalıntılarını görmeden,

Alaadin Cami ve içindeki Candaroğlu (İsfendiyaroğlu) türbesini ziyaret etmeden,

Sinop’ta üretilen hediyelik gemi modelleri ve kotralardan almadan,

Yalı kahvehanelerinde oturup dostlarınızla sohbet etmeden,

Sinop yaylalarını görmeden,

Sinop’a özgü üzümlücevizli nokuldan ve kulak hamurundan (mantı) yemeden,

Sarıkum Gölü Tabiatı Koruma Alanındaki sayısız kuş çeşidi ve yılkı atlarını görmeden,

Türkiye’nin en kuzey ucu İnceburun’da güneşin doğuşunu seyretmeden,

Çangal ormanlarında doğa yürüyüşü yapmadan,

Akgöl’e gidip eşsiz manzarası eşliğinde piknik yapmadan,

Boyabat Kalesi’ni görmeden,

Osmanlı döneminde şehri denizden gelecek saldırılara karşı koruyan Paşa Tabyalarını görmeden,

İnaltı Mağarasında asırların birikimini fotoğraflamadan,

Meşhur sırık kebabımızdan yemeden,

Erfelek kestanesinin tadına bakmadan,

Rus donanmasının baskınında şehit düşen denizcilerimiz adına yaptırılan Deniz Şehitleri heykelini ziyaret edip Şehitler Çeşmesi’nden bir su içmeden,

İlimiz ve ilçelerinde düzenlenen panayırları gezmeden dönmeyin."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.