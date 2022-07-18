Sinop’ta 29 maddede ‘yapmadan dönmeyin’ listesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta 29 maddede ‘yapmadan dönmeyin’ listesi

İHA

Sinop’ta 29 maddede ‘yapmadan dönmeyin’ listesi

Yaz tatilinde Sinop’ta neler yapılabileceğini araştıranlar için Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün 29 maddede oldukça zengin ‘yapmadan dönmeyin’ listesi ziyaretçilerin önerilerine sunuluyor.
Binlerce yıllık tarihinle 5 farklı medeniyeti ağırlayan Sinop’un ‘küçük bir sahil şehri’ gibi görünmesine rağmen Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün gezi öneri listesi oldukça kalabalık. Tatil için Sinop’u seçen ve tarihkültür gezisi yapmak isteyen ziyaretçiler için 29 maddeyle ‘yapmadan dönmeyin’ listesi turistlerin önerilerine sunuluyor.

Sinop Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün 29 maddelik listesi şöyle:
" Tarihe tanıklık eden Sinop Cezaevi’ni görmeden,
Şehri dört bir yandan kuşatan Sinop Kalesi surlarını gezmeden,
Uzun sahillerimiz ve sakin koylarımızda denize girmeden,
Hamsilos Koyu’nun eşsiz güzelliğini görmeden,
Erfelek Tatlıca Şelalerini ve çevresindeki manzarayı görmeden,
Çeçe Sultan ve Seyit Bilal Türbelerini ziyaret etmeden,
Binlerce yıllık geçmişi gözler önüne seren Arkeoloji Müzesi’ni gezmeden,
Pervane Medresesi’ni ve içinde bulunan El Sanatları Çarşısını görmeden,
Etnografya Müzesi’ni gezmeden,
Liman iskelesinde olta ile balık avlamadan,
Her zaman taze olarak bulunan balık çeşitlerinden tatmadan,
Şahin Tepesi’nde oturup şehri seyretmeden,
Sinop tarihine ışık tutan Balatlar Kilisesi kalıntılarını görmeden,
Alaadin Cami ve içindeki Candaroğlu (İsfendiyaroğlu) türbesini ziyaret etmeden,
Sinop’ta üretilen hediyelik gemi modelleri ve kotralardan almadan,
Yalı kahvehanelerinde oturup dostlarınızla sohbet etmeden,
Sinop yaylalarını görmeden,
Sinop’a özgü üzümlücevizli nokuldan ve kulak hamurundan (mantı) yemeden,
Sarıkum Gölü Tabiatı Koruma Alanındaki sayısız kuş çeşidi ve yılkı atlarını görmeden,
Türkiye’nin en kuzey ucu İnceburun’da güneşin doğuşunu seyretmeden,
Çangal ormanlarında doğa yürüyüşü yapmadan,
Akgöl’e gidip eşsiz manzarası eşliğinde piknik yapmadan,
Boyabat Kalesi’ni görmeden,
Osmanlı döneminde şehri denizden gelecek saldırılara karşı koruyan Paşa Tabyalarını görmeden,
İnaltı Mağarasında asırların birikimini fotoğraflamadan,
Meşhur sırık kebabımızdan yemeden,
Erfelek kestanesinin tadına bakmadan,
Rus donanmasının baskınında şehit düşen denizcilerimiz adına yaptırılan Deniz Şehitleri heykelini ziyaret edip Şehitler Çeşmesi’nden bir su içmeden,
İlimiz ve ilçelerinde düzenlenen panayırları gezmeden dönmeyin."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop’ta evden elektronik eşya çalan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Sinop’ta evden elektronik eşya çalan şahıs yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.