Pazarda sebze fiyatları düşüşe geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazarda sebze fiyatları düşüşe geçti

İHA

Pazarda sebze fiyatları düşüşe geçti

Yerli üreticilerin mahsulleri tezgâhlara geldi, sebze fiyatları düşüşe geçti.
Yerli üreticilerin ürünleri Pazar tezgâhlarında yerini aldı, ürünler bollaştıkça fiyatlar aşağı seyretti. Üreticiler, bu düşüşün 1 ay süreceğini, daha sonra yeniden yükseleceğini söyledi. Çiftçinin masrafları azaltılmadığı sürece ürünlerin fiyatlarının daha çok artacağı ifade edildi.
Sinop Kapalı Pazaryeri esnafı Oğuzhan Yıldırım, “Bafra, Çarşamba, Amasya çiftçilerinin yerli ürünleri gelmeye başladığı için düşüşler var. Bu yerli biber, patlıcan, domates gibi ürünlerde daha düşüş yaşanacak, 78 TL bandına düşebilir. Ama kısa bir süreç, 1 aylık bir sürede düşecek. Sonra tekrar bu rakamlar 2025 bantlarını görür sebzemeyvede” diye konuştu.
Fiyatların tekrar yükselmemesi için çiftçinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, “Çiftçinin buna ihtiyacı var. En büyük düşürmeleri gerekenlerden birisi de gübre. Biz birçok şeyi ihraç eden insanlarız. Tohumculuk bitti Türkiye’de, belli kısımlar yapıyor bazı şehirlerde onun dışında kalmadı. İhracattan dolayı bu rakamlara bu ülkenin dayanma gücü yok” ifadelerini kullandı.
Pazar esnafı Samet Esen, “Patatesi geçen hafta 12,5 TL’ye sattık, bu hafta 10 TL diyoruz. Ama yine zam gelecek, Perşembe günü yine aynı fiyata çıkacak belki. Şu anda bir tek yerden mal çıkıyor, Afyon, Amasya bu da Türkiye’nin ihtiyacını karşılamıyor, ufak ihracat oluyor onun için fiyatlar bu kadar yüksek” dedi.
İstanbul’dan memleketine dönüş yaptığını söyleyen Bülent Keskin, “İstanbul’a göre burası daha cüzi, daha uygun. Üretim konusunda burası daha yüksek, İstanbul’dan gelme sebebimiz hayat pahalılığı. Orada çok yüksek olduğu için buraya gelmekte bulduk çareyi. Yine arkadaşlarımız, tanıdıklarımız memleketlerine dönüş yapmaya başladılar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yağmur aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Yağmur aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Sinop’ta 29 maddede ‘yapmadan dönmeyin’ listesi
YEREL HABERLER Sinop’ta 29 maddede ‘yapmadan dönmeyin’ listesi
Sinop’ta evden elektronik eşya çalan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Sinop’ta evden elektronik eşya çalan şahıs yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.