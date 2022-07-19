Cumhuriyet Başsavcısı Pektaş: “Bütün idari kurumlarımızla uyum içerisinde çalışacağız”

Sinop’a yeni atanan ve görevine başlayan Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, “Huzur ve sükûnetli ortamının devamını sağlama noktasında Sinop’taki bütün idari kurumlarımızla, emniyetimizle, jandarmamızla uyum içerisinde çalışacağız” dedi.

Yeni Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, “Bugün itibarıyla Sinop’taki görevime başlamış bulunaktayım. Öncelikle huzur ve sükûneti ile ön plana çıkmış bir şehirde bulunmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Bizler de Sinop Adliyesi olarak bu huzur ve sükûnetli ortamının devamını sağlama noktasında ilimizdeki bütün idari kurumlarımızla, emniyetimizle, jandarmamızla uyum içerisinde çalışacağız" diye konuştu.



Daha önce Sinop Gerze'de cumhuriyet savcısı olarak da görev yapan Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmıştı.

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