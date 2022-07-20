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CHP Sinop’ta 31 Temmuz’da olağanüstü kongreye gidiyor CHP il yönetiminden istifa eden Cem Yalçınkaya kongrede adaylığını açıkladı

İHA

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Sinop il yönetimindeki 31 üyeden 17'sinin istifa ederek yönetim düştü, Genel Merkez tarafından geçici başkan ataması yapıldı. İstifa edenlerden Av. Aykut Cem Yalçınkaya 31 Temmuz'daki kongrede adaylığını açıkladı.

CHP Sinop’ta 31 Temmuz’da olağanüstü kongreye gidiyor CHP il yönetiminden istifa eden Cem Yalçınkaya kongrede adaylığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Sinop il yönetimindeki 31 üyeden 17’sinin istifa ederek yönetim düştü, Genel Merkez tarafından geçici başkan ataması yapıldı. İstifa edenlerden Av. Aykut Cem Yalçınkaya 31 Temmuz’daki kongrede adaylığını açıkladı.
CHP Sinop il teşkilatında 31 üyeden 17’sinin toplu şekilde il başkanlığına istifasını vermesiyle parti tüzüğü gereği dönemin İl Başkanı Av. İnan Savaş Yüksel ve il yönetim kurulu düştü. CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından eski il başkanı Kadir Yavuz ile birlikte 7 kişilik Geçici Kurul atandı. Düşürülen eski başkan Yüksel, 13 üyesiyle birlikte yeniden aday olacağını açıkladı. Geçici başkan Kadir Yavuz’un partiyi 31 Temmuz’da kongreye taşıyacağı duyuruldu.
Öte yandan istifa edenlerin arasında eski il başkan yardımcısı olan Av. Aykut Cem Yalçınkaya, CHP Sinop il binasında yaptığı basın açıklamasına kendisinin de kongrede aday olacağını açıkladı. Av. Yalçınkaya, istifa öncesi bir süredir yönetim kurulu ve il başkanı arasında fikir anlaşmazlıkları ve iletişim kopuklukları olduğunu, bundan kaynaklı il yönetiminin çalışamaz hale geldiğini söyledi.
Problemlerin artarak devam etmesinden endişe duydukları için istifa kararı aldıklarını dile getirerek, “31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak Olağanüstü Kongrede ben ve ekip arkadaşlarım göreve talibiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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