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Hamsilos Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi'nde sona doğru

İHA

Hamsilos Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi'nde sona doğru

Sinop’un eşsiz doğasıyla görenleri kendine hayran bırakan Hamsilos Tabiat Parkı güzergâhında şubat ayında başlatılan bisiklet ve yürüyüş yolu projesinde son aşamalara gelindi.
Ocak ayında ihalesi yapılan ve şubatta başlatılan Sinop Hamsilos Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Yaklaşık maliyeti 8 buçuk milyon TL’yi bulan projenin doğada zaman geçirmeyi sevenler için yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacağı ifade edildi. 6 ayda tamamlanacağı belirtilen projede aydınlatma çalışmalarının da tamamlanmasıyla son aşamalara gelindi.
Çalışmalarla ilgili bilgi veren AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, “Hamsilos Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projemizde, aydınlatma çalışmaları da tamamlandı. Projemiz artık son aşamaya geldi. Tamamlandığında, gündüzüyle ve gecesiyle; güzergah boyunca nefis bir Hamsilos manzarası size eşlik edecek” dedi.

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