5 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi Sinop’a yanaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi Sinop’a yanaştı

İHA

5 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi Sinop’a yanaştı

Karadeniz’in önemli limanlarından ve turizm merkezlerinden birisi olan Sinop’a 5 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi 937 kişiyle yanaştı.
Rusya’nın Soçi Limanı'ndan hareket eden Panama bandıralı Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisi, 607 yolcu ve 330 mürettebat ile Sinop’a demir attı. Uzun bir aranın ardından Sinop’ta özlemle beklenen kruvaziyer turizmine başlandı. Bu ziyaret 2017 yılından bu yana yapılan ilk ziyaret olarak kaydedildi. İstanbul Galataport’a uğrayan gemi, Çanakkale Bozcaada ve tekrar Soçi’ye dönmeden önce son durağı Sinop’a 607 yolcusu ve 330 mürettebatı toplam 937 kişiyle Sinop iskelesine demir attı. Yüzde 95 Rus ağırlıklı turistler gün boyu kentin sahili başta olmak üzere müzelerini ve tarihi yerleri gezecekler.
Kültür ve Turizm İl Müdür V. Metin Süren, “En son 2017 yılında gelmişti, daha sonra pandemi ve savaş nedeniyle bazı seferler iptal edilmişti. Pandemi sonrası kesinleşmiş 15 seferi ile bugün başlamış oluyor” diye konuştu.
Turizmci Burhan Levent, “7 seneden beri ilk getirdiğimiz gemi oldu, inşallah devamı da gelecektir. Karadeniz havzasında ve en çok Ege’ye kadar uzanabilecek. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Turizm açısından çok önemli, bu sene çok gemimiz vardı maalesef savaş nedeniyle iptaller yaşandı, önceki yıllarda pandemiden dolayı iptal oldu. Önceki yıllar İstanbul Galataport’un inşasının devam etmesinden dolayı Karadeniz’e açılamadılar. Bundan sonra devam edeceğini umuyoruz. 607 yolcusu 330 mürettebatı var. Kapasitesi daha yüksek, her gelişte artarak gidecek. Sinop’a haftada bir uğrar bulunmakta Ekim sonuna kadar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop bayram tatilinde hedefine ulaşamadı
YEREL HABERLER Sinop bayram tatilinde hedefine ulaşamadı
Hamsilos Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi'nde sona doğru
YEREL HABERLER Hamsilos Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi'nde sona ...
CHP Sinop’ta 31 Temmuz’da olağanüstü kongreye gidiyor CHP il yönetiminden istifa eden Cem Yalçınkaya kongrede adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER CHP Sinop’ta 31 Temmuz’da olağanüstü kongreye ...
Düğün konvoyu davul-zurnayla yolu kapattı, KGYS'den görüntülendi
YEREL HABERLER Düğün konvoyu davul-zurnayla yolu kapattı, KGYS'den ...
Sinop’ta sürü yönetimi elemanı ve hayvan yetiştiriciliği kursu açıldı
YEREL HABERLER Sinop’ta sürü yönetimi elemanı ve hayvan ...
TMO Boyabat’ta arpa ve buğday alıyor
YEREL HABERLER TMO Boyabat’ta arpa ve buğday alıyor
Kamyonetin çarptığı iskele karşı apartmana devrildi
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı iskele karşı apartmana devrildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.