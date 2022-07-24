Omuzdan atılan Sungur füzesi TSK’ya teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Sungur füzesinin omuz versiyonunun Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) tesliminin yapıldığını açıkladı.

Türkiye Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından Sinop sahasında testleri yapılan Sungur füzesine ait görüntüleri yayımladı. Demir, "Portatif hava savunma füze sistemimiz Sungur, platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetinde. İHA'lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan Sungur silah sisteminin ilk kafilesini, TSK'ya teslim ettik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



Gelişmiş teknolojilere sahip

Demir, Sungur silah sisteminin muadillerine göre daha uzun menzili ve düşman unsurlara gözün görme mesafesinden daha uzak mesafeden kilitlenme imkanı sunduğunu ve aldatmaya yönelik karşı tedbirlere dayanıklı görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığı özelliği ile öne çıktığını da sözlerine ekledi.

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