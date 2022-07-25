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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop Karadeniz’in en büyük festivaline hazırlanıyor

İHA

Sinop Karadeniz’in en büyük festivaline hazırlanıyor

Türkiye’nin en kuzeyinde düzenlenecek Karadeniz Bölgesi’nin en iddialı müzik festivali KuzeyFest, 47 Ağustos’ta Sinop’ta yapılacak.
Yeşilin ve mavinin buluşma noktası olan Karadeniz'de en çok sevilen sanatçılar bir araya gelerek bir çok şehirden gelen gençleri müziğe ve eğlenceye doyuracak. Karadenizliler Sinop'un muhteşem atmosferi ve eşsiz doğası eşliğinde kamp yaparak 4 gün boyunca yaz ayının en güzel festivallerinden birisine eşlik edecek.
Festival hakkında bilgi veren KuzeyFest yetkilisi Murat Sarıkaya, “Kapı açılışlarımız saat 12.00 olarak planlanıyor, müzik yasağına uymak için gece saat 00.30’da da sonlandırmayı planlıyoruz. Festival içinde gün boyunca da etkinliklerimiz devam edecek. Bunun yanında festival içinde yiyecek ve içecek stantlarımız da sürekli hizmet verecek. Festival içinde bir rahatsızlık durumda müdahale için revirimiz ve bir adet hazır ambulansımız bulunacak. Son olarak katılımcılarımızdan ricamız bilekliklerini çıkartmamak” diye konuştu.
Festivalde güvenlik sebebiyle dışarıdan herhangi bir yiyecek içecek, açık sigara paketi, reçetesiz ilaç ve deodorant alınmayacağını, reçeteli ilaçların da sağlık ekipleri kontrolünde kullanılacağını da sözlerine ekledi.
Karadeniz’in en büyük organizasyonlarından birine hazırlanan festivalde sahne alacak sanatçılar listesi ise şu şekilde:
Hayko Cepkin, Gazapizm, Emir Can İğrek, Mavi Gri, Deniz Tekin, Manga, Fatma Turgut, Patron, Selçuk Balcı, Mert Demir, Olur Öyle Hatalar, Pinhani, Sagopa Kajmer, Yeni Türkü, Niyazi Koyuncu, Emre Fel, Mor ve Ötesi, Ceza, Pera, Köfn, Emir Taha ve Morphıa.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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