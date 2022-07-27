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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artan kovid vakalarına doğal çare

İHA

Artan kovid vakalarına doğal çare

Korona virüs(Kovid19) vakaları yeniden artışa geçerken, bazı hastalar doğal ürünlerde çare arıyor.
Türkiye’de günlük korona virüs vakaları katlanarak artışa geçti. Test alan her üç hastadan birinin mutlaka pozitif çıkmasıyla hastalığa yakalanan ya da hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar doğal macunlar, bitki çayları veya vücuttaki mikropları temizleyen doğan bitki yağlarında çözüm arıyor.
Yeni tip korona virüs salgınında çoğunluğun aşı olmasıyla hastalığı ağır geçirenlerin sayısında azalma görülüyor, sağlık yetkilileri büyük bölümün gribal enfeksiyon şeklinde ve hatta ayakta fark etmeden hastalığı geçirdiğini belirtiyor. Salgının bitme noktasına geldiği günlerde yeniden yayılması ve her geçen gün katlanarak artması insanları tedirgin ediyor. Bu dönemde hastalığa yakalanan veya hastalıktan korunmaya çalışanlar ise bağışıklığı güçlendirici ürünleri tercih ediyor.
Aktar Tolga Özgür, dükkanına gelen 50 müşterinin 20’sinin pozitif olduğunu ve kimyasal ürünlerden uzak durmak isteyenlerin olduğunu belirtti. Bağışıklık güçlendirici ürünlerin çok tüketildiğini ifade eden Özgür, “Zaten insanlar alıştı artık bilinçli olarak davranıyor ama bağışıklığı güçlendirecek ürünler isteyenler var. En başta kekik yağı koronaya çok iyi gelir vücuttaki mikrobu temizlediği için. Udi Hindi yağı alan var, macun olarak isteyenler var mesela çam kozalağı pekmezine ben içerisine zencefil zerdeçal çörek otu gibi birkaç karışımlar yapıyorum bunları da günlük olarak tüketiyorlar. Macun tüketemeyenler çay talep ediyor, ebegümeci çayı, adaçayı bunlar da bağışıklığı güçlendirir ve vücuttaki mikrobu bağışıklığı boğaz yollarındaki enfeksiyonu temizlemeye çok iyi gelir. Gerçekten vaka artışı fazla” diye konuştu.
Başta C ve D vitamini sağlayıcı doğal serum ve çayların da tüketildiğini vurgulayan Özgür, doğal ürünlerin kimyasallara göre daha uzun tedavi sürecinin olduğunu fakat kalıcı tedavi ettiğinin altını çizdi. Doğada her hastalığın çaresinin olduğunu, rahatsızlıklarında kalıcı çözüm arayanların mutlaka bildiği ve güvendiği aktarlara gitmesi önerisinde bulundu.

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