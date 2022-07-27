Sinop’ta denizde bulunan cihaz korkuttu

Sinop’un Hamsilos mevkisinde denizden çıkan cihaz görenleri korkuttu. Cihazı inceleyen ekipler zararsız olduğunu tespit etti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Hamsilos Balık Burnu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede gezintiye çıkan vatandaşlar deniz üzerinde bir cihaz gördü, sürüklenmemesi için karaya çekerek yetkililere haber verdi. Bölgeyi kontrol eden polis ekipleri radyasyon olma ihtimale karşı AFAD ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerine bildirdi. Cihazda radyasyon ölçümü yapan ekipler zararsız olduğunu tespit ederek tutanak tuttu.

Yapılan araştırmaya göre, cihazın Fransız bir deniz araştırma şirketine ait olduğu, okyanus ile tatlı suların ölçümü ve izlenmesi için cihazlar tasarlayan ve bunları üretip satan firma olduğu öğrenildi. Çıkan cihazın Karadeniz’de ölçüm yapmak amacıyla suya bırakıldığı tahmin ediliyor.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri cihazı araştırmak ve sahibine teslim etmek amacıyla tutanakla teslim aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.