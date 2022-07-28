Aniden yola atlayan çocuğa otomobil çarptı

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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Kaza, 16.30 sıralarında Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ö. hakimiyetindeki 33 DRY 23 plakalı otomobil seyir halindeyken önüne aniden çıkan 10 yaşındaki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yaralandı. Yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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