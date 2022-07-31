Sinop'ta şok uygulama: 3 kişi tutuklandı

Sinop’ta Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezinde aranması olan şahıslara yönelik yürütülen şok uygulamada yakalanan 4 şahıstan üçü tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde aranan şahıslara yönelik yürütülen şok uygulamada ‘silahla tehdit’ suçundan bir şahıs, ‘fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek’ suçundan 2 şahıs ile ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere toplan 4 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'fuhşa teşvik' suçu ile 'silahla tehdit' suçundan 5’er yıl kesinleşmiş cezası bulunan 3 kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Sinop Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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