Sinop’ta CHP İl Başkanlığından düşürülen Yüksel yeniden seçildi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sinop İl Kongresi’nde geçtiğimiz ay parti içi istifalarla başkanlıktan düşürülen Av. İnan Savaş Yüksel, 5 oy farkla yeniden seçildi.



Sinop’ta Haziran ayında 17 kişinin istifa etmesiyle birlikte başlayan seçim sürecinde sona gelindi. Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşen seçimde 140 delegeden 133’ü oy kullandı. Oyların 64’ünü Av. Aykut Cem Yalçınkaya alırken, 69 oy alan Av. İnan Savaş Yüksel ise 5 oy farkla yeniden başkan seçildi.

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