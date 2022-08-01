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Sinop’ta dış ticaret yüzde 10 büyüdü Sinop’ta en çok ihracat deniz ürünlerinde

İHA

Sinop’ta dış ticaret yüzde 10 büyüdü Sinop’ta en çok ihracat deniz ürünlerinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından açıklanan dış ticaret istatistiklerinde geçen yıl aynı aya göre haziran ayında Sinop’ta dış ticaret 3 milyon 91 bin dolara yükselerek yüzde 10,3 artış gösterdi.
TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret istatistiklerine göre 2022 yılı Haziran ayında Sinop’tan yapılan ihracat 3 milyon 91 bin dolar olarak açıklandı. Haziran ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 arttığı görüldü. Sinop’un 2022 yılı Haziran ayındaki ithalatı ise 285 bin dolar oldu. Aylık ithalat ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,7 azaldı.

En çok ihracat deniz ürünleri
Mevcut aydaki ithalat ve ihracat verileri toplanarak hesaplanan dış ticaret hacmi, Haziran ayında 3 milyon 376 bin dolar oldu. En fazla ihracat ‘balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması’ ürün grubunda gerçekleşti.
Haziran ayında Sinop’tan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 31 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Ürün sınıflamasına göre dağılımında ilk üç sırada aylık toplam ihracatın yüzde 32,2’sine denk gelen 995 bin dolar ile ‘balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması’ ürün grubu oldu. İkinci sırada 662 bin dolar ile ‘çatalbıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı’ ürün grubu ve üçüncü 279 bin dolar ile ‘tarım ve ormancılık makineleri imalatı’ ürün grubu yer alıyor.
İthalat 32 farklı ürün grubunda gerçekleştirilerek ilk üç sırada 134 bin dolar ile ‘motorlu kara taşıtlarının imalatı’ ürün grubu, 91 bin dolar ile ‘motorlu veya hava basınçlı el aletlerinin imalatı’ grubu ve 19 bin dolar ile ‘çatalbıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı’ ürün grubu yer alıyor.

İhracatta Güney Kore, ithalatta İspanya
Haziran ayında Sinop’tan 64 farklı ülkeye ihracat yapıldığı açıklandı. İhracatta ilk sırada 996 bin dolar ile Güney Kore yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 281 bin dolar ile Gürcistan olurken üçüncü sırada 193 bin dolar ile Romanya bulunuyor.
Sinop’a 25 farklı ülkeden ithalat gerçekleşerek ilk sırada 136 bin dolar ile İspanya yer aldı. İkinci sırada 90 bin dolar ile Japonya ve üçüncü sırada 30 bin dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti takip ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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