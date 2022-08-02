Sinop’ta aranan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan şok uygulamada 3 hükümlü şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Sinop kent merkezinde haklarında yakalama kararı bulunan hükümlü şahıslara yönelik yürütülen şok uygulamada ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, ‘kasten yaralama 86/1’ suçundan 8 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ve ‘basit yaralama’ suçundan 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 3 aranan şahıs yakalandı.
Savcılıktaki işlemelerinin ardından şahıslardan biri Sinop Kapalı Ceza İnfaz kurumuna, diğer ikisi ise Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.